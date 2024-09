Met 23 messteken doodde William P.O. (22) zijn vader Johnny Ponson in flat Gravenstein

Aanwezige familieleden van Ponson en zijn zoon hoorden van achterin de zaal snikkend de bevindingen van het Openbaar Ministerie aan.

Het lichaam van de 65-jarige Johnny Ponson werd op 30 maart door agenten in zijn slaapkamer in de flat Gravenstein in Zuidoost gevonden. Uit onderzoek is komen vast te staan dat Ponson de nacht ervoor werd gedood. Zijn 22-jarige zoon gaf eerst als getuige een verklaring, die het Openbaar Ministerie inmiddels als 'leugenachtig' heeft bestempeld. Later kwam hij in beeld als verdachte. Onder meer door een ingeslagen ruit van de achterdeur.

"Via die ingeslagen ruit was het mogelijk om toegang te krijgen tot die woning. Binnenin die woning lag een stoeptegel en op die stoeptegel zat DNA van verdachte. Ook is er een schoenafdruk aangetroffen op stukgeslagen glas dat in de woning lag, en dat matcht met het profiel van schoenen die de verdachte een dag ervoor had gekocht", aldus officier van justitie Trudy Kolman.

Bekennende verklaring

Ook staat de verdachte op camerabeelden toen hij in de avond van 29 maart naar de woning van zijn vader liep, en in de vroege ochtend erna weer vertrok. William P.O. werd in juni aangehouden als verdachte. Hoewel hij in eerste instantie niets wilde zeggen, heeft hij inmiddels bekend. Ook heeft hij toegezegd dat hij wil meewerken aan een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Iets wat hij in de rechtszaal desgevraagd herhaalde.

Wat er precies is gebeurd wordt dus waarschijnlijk later bekend. Annemarie van der Velden, de advocaat van de verdachte, wil vooral het psychiatrisch onderzoek afwachten. "Ik kan er op dit moment niet veel over zeggen, anders dan dat mijn client zal worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Daar zijn helaas hele lange wachtlijsten, hij is pas in februari aan de beurt. We hopen dat de onderzoeken daar wat meer achtergronden opleveren in deze zaak. Wellicht dat er dan ook iets meer inhoudelijk kan worden gezegd."

P.O. had verder geen behoefte om op dit moment te reageren. Op 11 december volgt een tweede inleidende zitting.