Aan de studie: bijna alle scholieren van het Mendelcollege hebben hun boeken binnen

Heijnemeijer is niet blij met de gang van zaken. "Het was een rommeltje. Vooral voor de brugklassers. Het is dan al spannend op je nieuwe school en dan zijn je boeken er ook nog niet. Heel vervelend. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn belangrijkere zaken in de wereld om je druk over te maken."

Oorzaak late levering

"Het is een hele vervelende samenloop van omstandigheden geweest", vertelt Vermeer. "Er waren dit jaar meer leerlingen die te laat boeken hebben besteld en er zijn nog andere oorzaken aan te wijzen. We gaan het uitgebreid evalueren met elkaar." Iddink Group moet jaarlijks 3 miljoen boeken in zes weken zien te leveren.

Opvallend is dat de boekenleverancier in april slachtoffer was van een hack. "Dat kan ook hebben bijgedragen aan de vertraging. We mochten pas weer gegevens openen als we zeker wisten dat dat veilig en verantwoord was. Daardoor zagen we bestellingen later en dan ben je ook weer later met leveren", legt Vermeer uit.

Tekst loopt door na de foto.