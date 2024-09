Politie zal niet staken bij aangekondigde demonstratie van Ajax-fans op Leidseplein

Het protest zal geen onderdeel zijn van de politiestakingen, zo laat een woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politieacties weten. "Onze actie was gericht tegen de wedstrijd Ajax-FC Utrecht, maar die is door de driehoek afgelast", geeft hij aan.

"Theoretisch gezien zouden we kunnen zeggen dat we ook bij de demonstratie niet aanwezig zijn, maar het zou flauw zijn om te schuiven. Daarbij kunnen we ook niet zomaar zeggen: dan gaan we nu daar staken. Er zit ook veel voorbereidingstijd in. Dus we zullen politiemensen in ieder geval niet oproepen om het werk neer te leggen."

Drie keer staken

De demonstratie is dus geen onderdeel van de door de politie aangekondigde stakingsacties voor een betere vroegpensioenregeling. De wedstrijd van Ajax was dat wel, voor de derde keer overigens. Eerder werd de wedstrijd Feyenoord-Ajax afgelast, omdat de politie staakte. Toen besloot de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat het laten doorgaan van de Klassieker niet verantwoord was. Tijdens NAC-Ajax op 18 augustus staakte de politie ook, maar die wedstrijd ging wel door.