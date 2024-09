Vriendengroep reist met motor door overspoelde, modderige wegen in Vietnam

Door het weer hebben ze het reisschema enigszins aangepast. "We reizen langs de buitenkant van Noord-Vietnam, maar in plaats van dat we eerst naar de grens met China en dan naar Laos gaan doen we het nu andersom." Dat was een goede beslissing, want 'zo houden we het slechte weer gelukkig achter ons'.

'Moet niet bang zijn'

Ze zijn nooit bang geweest, zegt Dekker. "Je moet ook niet bang zijn als je zoiets onderneemt." En dan, nuchter: "Als je het meemaakt, is het minder spectaculair dan als je het hoort." Het thuisfront vindt het wel spannend, erkent hij. "Zij zijn best bezorgd, en mijn moeder van 85 jaar moeten we - Chris zijn broer is ook mee met de reis - niet te veel filmpjes sturen."

Het is niet voor het eerst dat ze een verre motortrip maken met een groep. Twee jaar geleden ging Dekker mee naar de Himalaya. Overigens was er toen wel een andere samenstelling van de groep. En in 2026 willen ze een reis maken naar Kirgizië. "We hebben zoiets van, we zijn 60 - de oudste is nu 67 jaar. Zolang we het nog kunnen doen, moeten we het doen."