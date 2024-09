Zaalvoetballers Kee & Spigt aan de vooravond van historisch WK: "We willen niet het lelijke eendje zijn"

Voor zowel Kee als Spigt is deel uitmaken van een WK-selectie een ervaring en een beloning op zich. "Al zou ik maar één seconde spelen, dan zou dat al heel mooi zijn. Dan kan je toch maar mooi vertellen dat je op een WK hebt gespeeld", aldus Kee, die bij speelminuten ook gelijk zijn debuut maakt voor Oranje.

Spigt maakte eerder dit jaar zijn interlanddebuut. Desondanks koestert de doelman geen al te grote illusies. "Het is nu al een supermooie ervaring. Ik ben pas negentien en mijn concurrenten onder de lat zijn een stuk ouder. Manuel Kuijk is de eerste doelman en ik zit in principe op de bank, dus daar moet je ook realistisch in zijn. Maar als ik erin in mag komen, dan zou dat geweldig zijn. Zo niet, dan moedig ik het team aan en help ik waar dat kan."

