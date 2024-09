Velsen huldigt Olympische medaillewinnaars

Floor Bultje en Olav Molenaar zijn vrijdagavond feestelijk gehuldigd in hun woonplaats Velsen. Ze wonnen beiden een zilveren medaille in Parijs. Floor Bultje zwom zich op de Paralympische Spelen naar een zilveren plak op het onderdeel 4x 100 meter wisselslag. Olav Molenaar was roeier in de Holland Acht die op de tweede plaats eindigde.