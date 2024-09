Paralympiër Geert Schipper bezoekt atletiekvereniging in Huizen: "In een rolstoel kan je veel meer dan je denkt"

Schippers' grote hobby was vroeger zweefvliegen, maar op 3 augustus 2004 ging dat mis. Hij brak zijn rug bij een vliegtuigongeluk. Zijn zenuwen raakte zwaar beschadigd en na zijn herstel hield hij er een incomplete dwarslaesie aan over. "In het ziekenhuis zeiden ze dat ik voor altijd in een rolstoel zou zitten. Maar ik was zo eigenwijs. Ik vertelde de revalidatiearts bij binnenkomst: 'ik ben horizontaal hier binnengekomen, maar ga hier verticaal weer weg'", zegt Schipper tijdens zijn toespraak.

Uiteindelijk lukte het Schipper na twee jaar om zonder krukken een paar stappen te zetten. "Waar een wil is, is een weg. Alleen zul je soms over heel veel hobbels moeten stappen, of rollen", zegt hij. Inmiddels heeft hij bijna vijftig medailles gewonnen als para-atleet.

Niet opgeven

Schipper wil anderen laten zien dat je veel meer kan dan je denkt, wanneer je beperkt bent. "Er zijn zo veel meer oplossingen en mogelijkheden dan mensen in eerste instantie zien en denken", legt hij uit.

Tijdens zijn toespraak zitten de leden van het aangepaste team van de Zuidwal aandachtig te luisteren. Hij vertelt dat ze in zichzelf moeten geloven en niet te snel moeten opgeven. "Zeg niet meteen 'ik kan het niet', maar probeer het eerst. Als je het nog niet kan, kan je het misschien wel leren."

Die strijdlust lijkt er ook in te zitten bij atletiekvereniging Zuidwal. Zo hebben een lid en oud-lid van de vereniging ook op de Paralympische Spelen gestaan. En gaat het georganiseerde potje rolstoel-korfbal er fanatiek aan toe.