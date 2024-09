Sluiting dreigt voor Museum van de Geest in Haarlem

Binnen het museum is voor jong en oud van alles te leren over de mentale gezondheid. Over wat psychische kwetsbaarheid betekent en hoe mensen die ervaren, door middel van bijvoorbeeld interactieve tentoonstellingen. In 2022 ontving het museum nog de prijs 'Europees museum van het jaar' vanwege de innovatieve manier van werken. In Amsterdam is een tweede vestiging waar 'Outsider Art' wordt getoond.



Crisis



Zo feestelijk als de stemming toen was, zo verdrietig is de situatie nu. Het heeft iets weg van een bipolaire stoornis, waarbij extreme vrolijkheid en neerslachtigheid elkaar snel afwisselen. "We verkeren op dit moment in een financiële crisis", legt Carine Neefjes uit. Ze is één van de managers binnen het museum.

"Door de naweeën van de coronacrisis en door het uitblijven van structurele overheidssteun gaat het niet goed. Veel culturele instellingen vissen uit dezelfde vijver en daardoor lopen we subsidie mis", vervolgt ze.

"We hebben twintig jaar lang zelf de broek kunnen ophouden. Dat was heel knap, maar het lukt niet meer. We hopen daarom op financiële steun van sponsors, de gemeente en onze contacten binnen de ggz-instellingen. Het zou heel verdrietig zijn als we moeten sluiten. We zijn het enige museum waar mentale gezondheid bespreekbaar is. Dat is heel belangrijk, helemaal in deze tijden."

