Naasten Mariska Mast: "Wat 16 jaar lang een misdrijf was, lijkt nu ineens een ongeluk"

"We zijn lamgeslagen, het is echt een mokerslag", vertelt Bibi Bookholt, de beste vriendin van Mariska. "Zestien jaar is het moord geweest. Zestien jaar in rouw met die wetenschap. Met boosheid, met woede, met onmacht en met ontzettend veel verdriet. Natuurlijk is een ongeluk 'beter' dan moord. Maar de uitkomst is gelijk. Ze is er niet meer."

Kelly de Vries vult aan: "Ze moeten ermee leren leven. Als je zestien jaar roept dat ze is vermoord, dan kost het tijd om te verwerken en dat verhaal in je hoofd anders te laten zijn. Al blijft het lastig dat Dan Ross vragen van de politie, die ook de familie heeft, ook nu niet wilde beantwoorden."

Vader blijft overtuigd van misdrijf

Voor Mariska's vader, de in Frankrijk woonachtige Herbert Mast, ligt het anders. Hij kan de uitkomst van het onderzoek niet accepteren. "Wat voor onderzoek is er de afgelopen zeven jaar gedaan? Dat is nooit teruggekoppeld. Het coldcaseteam lijdt aan tunnelvisie of incompetentie."

Zelf blijft hij ervan overtuigd dat het een misdrijf is geweest. Volgens hem is Mariska met een barkruk geslagen toen ze probeerde te vluchten uit de woning van Dan Ross. "Ik heb vele jaren van mijn leven aan mijn onderzoek besteed en ben daar absoluut zeker van. Maar ik kan het niet meer opbrengen om met deze mensen in discussie te gaan. Het kost mij te veel stress en tijd. De zaak blijft dus onopgelost!"

Tekst gaat verder onder de reportage die we in 2016 maakten met Herbert Mast. Waarin hij uitleg geeft over het onderzoek dat hij deed naar de dood van zijn dochter Mariska.