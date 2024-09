Frits uit Heemstede bedwingt alle Schotse reuzen

Afvinken

Maar sommige toppen waren toch ook wel saai, vond Frits. "Dan kom ik boven, eet ik een boterham, log in op de app om de top te noteren, neem een selfie en stuur Carla een sms'je. En dan is die ook weer afgevinkt."

Dat afvinken van de Munro's is klaar. En Frits, maar zeker ook zijn vrouw Carla, is wel klaar met het afvinken. "Nu ga ik niet meer een lijst afwerken. Er is meer in de wereld. We gaan nu vaker samen en alleen als het een mooie wandeling is, met mooi weer." Carla is er blij mee. "Want juist dat uitzicht, als de wolken voor je openbreken, dat is zo fantastisch."

Champagne of koffie?

Carla en zijn vrienden van de eerste Munro-beklimmingen vergezelden op 24 mei dit voorjaar Frits op de laatste, de Ben Chonzie. "Ik had een flesje champagne mee genomen", vertelt Carla. "Maar die hebben we niet geopend. Het was zo mistig en koud. Het werd een kopje koffie en na wat foto's snel weer naar beneden."