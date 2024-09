Wanneer worden Lieke Klaver en Nadine Visser eindelijk gehuldigd?

Atlete Lieke Klaver uit Enkhuizen won op de 4x400 meter met de gemengde estafetteploeg op sensationele wijze goud. Op haar eigen afstand bij de Olympische Spelen in Parijs was Klaver minder gelukkig: ze strandde in de halve finale. Maar daartegenover staat een zilveren medaille met de vrouwelijke estafetteploeg. Voor Nadine Visser uit Hoogkarspel zat er helaas geen medaille in, met een vierde plaats op de 100 meter horden.

Door de goede prestaties van de atletes willen de SED-gemeenten en SAV een huldiging organiseren. Het drukke trainingsschema van beiden, staat dat vooralsnog in de weg.

Druk trainingsschema

"Beiden zijn het grootste gedeelte van de tijd in Arnhem, waardoor het logistiek een extra uitdaging is", aldus de SED-gemeenten. "We doen wat we kunnen, maar we zijn afhankelijk van de mogelijkheden van beide dames."

Eergisteren werd paratriatleet Geert Schipper wel gehuldigd op het gemeentehuis in Opmeer, waar zijn dochter en kinderburgemeester Julia hem toesprak. Wanneer de huldiging van Lieke en Nadine eraan komt? "Het lijkt er op dat een huldiging niet voor half oktober kan plaatsvinden", zegt Brenda Roet van atletiekvereniging SAV. "Wel blijven we insteken op een gezamenlijke huldiging."