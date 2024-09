Vader Ronald en zoon Binck verliezen alles door woningbrand, vrienden zamelen geld in

Zelfs de herinneringen aan Ronalds overleden vrouw en de moeder van Binck zijn verloren gegaan. Ze overleed zeven jaar geleden. De twee zijn verslagen. Een vriendin en initiatiefnemer van de inzamelingsactie doet het woord namens vader en zoon. Ze wil liever niet met haar naam in de publiciteit.

"Het is afschuwelijk. Het huis was net helemaal verbouwd. Samen met zijn vrouw had Ronald de plannen op papier gezet", legt de vriendin van de familie uit. "Binck had na de verbouwing een mooie eigen plek op de tweede verdieping. Daar is niets meer van over. Zelfs het altaartje voor zijn moeder, met foto's en kettinkjes, is door de brand verwoest."

