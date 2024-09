Komst Beluga bezorgt vliegtuigspotters topweek: bekijk hier de mooiste beelden

Spotter Quinten de Rooij was er gisteren bij. Hij is lyrisch over de ervaring. "Het was mijn eerste Beluga. Zo bijzonder! Het is zo'n groot en machtig toestel. Het verbaasde me eigenlijk hoe snel het de lucht in ging", vertelt hij aan NH.

De BelugaXL is zo groot, omdat het een vrachttoestel is dat speciaal werd ontworpen om grote vliegtuigonderdelen te vervoeren. Ook deze 63 meter lange Airbus vervoerde dinsdagmiddag onderdelen voor verschillende types toestellen. Door een luchtdrukprobleem besloot de bemanning van het voertuig uit voorzorg te dalen en uit te wijken naar Schiphol.

