Plan sociaal werkbedrijf Huizen te groot voor de buurt

Het plan om per jaar veertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen via sociaal werkbedrijf Zeezicht in Huizen moet opnieuw onder de loep. De plek om werkervaring op te doen, zou gaan bestaan uit drie onderdelen: watersport met onder andere kanoverhuur, horeca en een groenvoorzieningsbedrijf. Alle drie gaan ze waarschijnlijk zorgen voor meer verkeer en daarmee meer parkeerproblemen.

De plannen zijn niet goed of goed genoeg met buurtbewoners besproken en die hebben dan ook massaal een tegengeluid laten horen. Niet dat bewoners tegen ontwikkeling zijn op die plek, maar wel tegen de ‘maat en schaal’.

Bijna de hele buurt

Naar eigen zeggen is ongeveer 80 procent van de buurt niet blij met het idee van de drieklapper naast de deur: een watersportbedrijf, horeca én een groenvoorzieningsbedrijf. Zeven bezorgde Huizers hebben deze week de gemeente laten weten het niet eens te zijn met de plannen voor Zeezicht en vanaf de publieke tribune steunden nog eens honderd inwoners de tegenstanders.

Voornaamste pijnpunten zijn dat door de komst van het bedrijf er veel te veel verkeer te verwachten valt. Van leveranciers voor de horeca tot wagens van de groenvoorzieningsdienst en natuurlijk door de verwachte stroom aan toeristen voor het watersport gedeelte.

Niet vooraf besproken

Maar wat de buurt ook steekt, is dat er niet aan participatie is gedaan. ‘Polderen’, zoals wethouder Boom het noemt. Hij is van mening dat de gemeente er samen met de buurtbewoners uit moet zien te komen, maar geeft toe dat het polderen met de buurt niet is gebeurd. Daarnaast zal eigenlijk beter onderzoek moeten plaatsvinden naar de haalbaarheid van onder andere het horecaplan.

Het is namelijk nog maar de vraag of op die plek een café op die plek rendabel is en of een restaurant van de gemeente niet oneerlijke concurrentie oplevert met bestaande horeca. Het college en de raad van Huizen staan daarmee tegenover elkaar, omdat de eerste zegt juichende horeca ondernemers gesproken te hebben en de raad geeft aan juist bezorgde eigenaren te hebben gesproken.

Minder uitstroom

Ook is het de vraag of het gaat lukken de veertig mensen aan de slag te helpen, aangezien de Tomingroep zelf behoorlijke uitdagingen heeft. Dit Gooise leerwerkbedrijf moet de groenvoorziening op zich nemen en een aantal mensen van de groep arbeidskrachten onder haar hoede nemen. Maar de organisatie verkeert al langer in de financiële problemen, juist omdat er veel minder mensen via het bedrijf aan de slag gaan.

Al met al geeft de Huizen gehoor aan de inwoners en gaat het plan terug naar de tekentafel. De gemeente gelooft in de haalbaarheid, maar snapt ook dat er ‘gesproken moet worden over alle knelpunten die er zijn’. Eind van de maand zal het idee van een sociaal werkbedrijf opnieuw onderwerp van gesprek zijn in de raadsvergadering, maar dan wel in een aangepaste versie van het voorstel.