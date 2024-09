Financieel directeur Susan Lenderink stopt bij Ajax

Lenderink zegt terug te kijken op een intensieve, maar mooie periode bij de club: "De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet in de strategische planning, de professionalisering van onze processen, de verdere digitalisering en de beoogde cultuurverandering", blikt Lenderlink terug.

'Fantastisch werk'

RvC-voorzitter Michael van Praag vindt het jammer dat de financieel directeur vertrekt en zegt dat ze fantastisch werk heeft verricht: "Wij hebben nog geprobeerd haar op andere gedachten te brengen. Natuurlijk respecteren we haar beslissing en kunnen we concluderen dat ze in de afgelopen vijfenhalfjaar jaar veel voor Ajax heeft betekend", aldus Van Praag.

Leegloop

Eerder verlieten ook Pier Eringa, Jan van Halst, Maurits Hendriks en Sven Mislintat de club. De commissarissen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick, die al eerder hadden aangegeven op te stappen vanwege hun rol in het toezicht, blijven voorlopig nog zitten omdat er geen vervangers zijn.

Lenderink blijft aan tot in ieder geval 1 maart volgend jaar.