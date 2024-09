De Week van West-Friesland: rechtszaak 'kofferbakmoord' en lieve woorden voor Geert

Rechtszaak 'kofferbakmoord'

We waren aanwezig bij een aantal heftige rechtszaken, de afgelopen week. Zo werd de zaak behandeld in wat de 'kofferbakmoord' is gaan heten. Had Emiel H. (54) zijn vrouw Linda nou gewurgd en daarna in brand gestoken, of was het toch een ongeluk, zoals hij zelf zegt? Het werd een beladen zitting met veel emoties bij de nabestaanden. De oudste zoon las een slachtofferverklaring voor. "Had mama laten gaan, dan was het nooit gebeurd", klonk het. Tegen Emiel H. werd uiteindelijk 13 jaar cel geëist.