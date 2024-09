Gaat Beverwijks café na halve eeuw sluiten, of redt de buurt de geliefde plek?

Afgelopen juli overleed Nick, de zoon van Loet en Mary. Hij werd maar 53 jaar oud. Hij runde het café dat eerder van zijn ouders en grootouders was toen tien jaar.

"Het was hier, zoals je wel vaker hoorde, de huiskamer van Beverwijk", zegt vaste gast Pieter. Hij speelt elke week een potje driebanden met zijn vriend Wim. "Het is heel jammer als dit weggaat."

De familie had het bedrijf graag in handen gehouden, maar dat lukte niet. Nicks dochter Mandy (21) is nog te jong om zelfstandig een café te runnen. Mary (74) en Loet (79) voelen zich te oud: "We hebben zo geprobeerd om de boel zo lang mogelijk in stand te houden. Maar we zijn zo moe, het gaat gewoon niet meer."

Op sociale media regent het steunbetuigingen aan én bedankjes voor de familie Hoogewerf. Iemand oppert in de Facebookgroep 'Je bent Beverwijker als...': "Misschien een constructie proberen te organiseren zoals bij café De Zon in Wijk aan Zee?" Daar namen vijf dorpsgenoten twee jaar geleden het café over.

Karakteristiek en belangrijk

Saskia van der Meij, één van die vijf. vertelt waarom ze dat deden: "De Zon is niet alleen een karakteristiek café, maar heeft ook een belangrijke functie in het dorp, als dorpscafé, voor verenigingen, om zaken te organiseren, muziek en theater. Ik zou ieder dorp en stadsdeel zo'n ontmoetingsplek gunnen."

Saskia heeft ook tips voor overnamekandidaten: "Ga ervoor, houd vol en vier ieder succesje. Het is absoluut de moeite waard."

'Overname zou prachtig zijn'

Mary blijft hoop houden dat iemand zich binnenkort meldt om haar Beverwijkse café 't Carillon uit te gaan baten: "Het zou prachtig zijn als iemand de boel toch nog overneemt. Niet alleen voor mij en mijn man Loet, maar voor al die mensen die hier wekelijks of zelfs dagelijks biljarten, darten of klaverjassen."

Een opvolger erft in ieder geval een bedrijf met uitstekende reputatie en grote clientèle, weet Mary. "'t Carillon is een begrip in Beverwijk, het is niet moeilijk om hier door te gaan. Maar het blijft een werkhuis, je moet wel willen werken."