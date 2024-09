Ajaxfans gaan zondag op Leidseplein demonstreren tegen politiestakingen

Afgelopen 9 september werd er door de driehoek (locoburgemeester, politie, justitie) besloten dat de wedstrijd Ajax - FC Utrecht deze zondag niet zal worden gespeeld. Volgens de driehoek kan de veiligheid van spelers, supporters en de openbare orde in de stad niet gegarandeerd worden. Dit vanwege de politiedemonstratie voor een beter vroegpensioen.

Oproep

En dat valt niet lekker bij de Ajacieden: "Mede door deze acties lopen we na zondag drie wedstrijden achter in de competitie en moeten wedstrijden ingehaald worden op ongunstige dagen en tijdstippen", aldus AFCA Supportersclub.

Nu de wedstrijd zondag niet doorgaat roepen de supportersclubs Ajacieden op om naar het Leidse te komen. "Nu wij zondag om 14.30 uur niet in het stadion zijn, hebben we met z'n allen een vrije agenda op dit tijdstip", schrijven zij. "We kunnen onze stem laten horen tegen de aanhoudende politiestakingen tijdens Ajax-wedstrijden." Bij NAC-Ajax werd er ook gestaakt door de politie in Breda, maar die wedstrijd kon gewoon doorgaan zonder de aanwezigheid van politie.

'Veiligheid in stad staat voorop'

Onlangs werd de wedstrijd Feyenoord - Ajax ook afgelast, omdat de politie die dag staakte. "De driehoek snapt dat de beslissing voor de spelers en supporters een enorme teleurstelling is, maar de veiligheid van het publiek en de openbare orde in de stad staan voorop", liet de gemeente na de bekendmaking van de afschaffing van de wedstrijd Ajax - FC Utrecht weten. Volgens de gemeente 'kunnen daar simpelweg geen risico's mee worden genomen'.

De perschef van Ajax stelde toen dat de club wederom de dupe werd van de staking. "Daar balen wij vreselijk van. Wij waren van mening dat de wedstrijd zondag wel doorgang had kunnen vinden, met aanvullende maatregelen en goede afspraken tussen de beide clubs en supporters", vertelde hij toen. Met die laatste zin verwijzen ze naar de situatie in Breda, waar na bemiddeling een wedstrijd dus wel doorging.

Niet aangemeld

De demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente Amsterdam, laat een woordvoerder weten. “Maar we nemen het wel serieus. We hebben de aankondiging gezien. We zijn alert.” Demonstraties aanmelden is niet verplicht, “maar het is wel fijn, en misschien doen ze het alsnog."