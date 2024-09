Bloemen Floralia zijn uitgedeeld, Nieuwe Niedorp kan aan de slag: "Het leeft enorm!"

Het is toch altijd weer even een momentje: de aankomst van de dahlia's voor de Floralia in Nieuwe Niedorp. Drie vrachtwagens vol kwamen gisteravond voorrijden. Daarna haalden de teams hun bestellingen uit de wagens en kan het grote werk beginnen. Konten en prikken, dat is het motto de komende dagen. Zaterdag moeten alle mozaïeken af zijn.