Zien: noorderlicht kleurt de hemel paars

Het natuurspektakel werd gisteravond rond 22.00 uur vastgelegd door hobbyfotograaf Marcel van Engelen. Hij trok naar de dijk bij Marken en schoot een paar plaatjes van het noorderlicht.

Mensen die het noorderlicht gisteren gemist hebben, hoeven niet te vrezen. Het aantal zonnestormen, die het noorderlicht veroorzaken, is sinds vorig jaar in rap tempo toegenomen. "De kans bestaat dus dat we het Noorderlicht in het komende halfjaar vaker kunnen zien. Maar dan moeten de waardes uiteraard wel voldoende zijn", vertelde Theo Mulder van Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel eerder aan NH.

Ook bij Egmond aan Zee was het noorderlicht gisteren te zien. Tekst loopt door onder de X-post.