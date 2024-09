Onderzoek naar verdrinkingsdoden: gemeente kijkt of er nieuwe maatregelen nodig zijn

Voor het onderzoek vanuit de GGD naar de verdrinkingsdoden is dossieronderzoek nodig. "Doodsoorzaak verdrinking in de dossiers van de forensische lijkschouw betekent niet meteen dat dit in Amsterdamse wateren is gebeurd, maar ook in huis, zwembad, openbaar water buiten de grachtengordel of elders gebeurd kan zijn", aldus de gemeente.

Raadsvragen

Begin dit jaar stelde raadslid Daan Wijnants (VVD) schriftelijke vragen aan het college ter inzake van verdrinking in de Amsterdamse wateren. Wethouder Van der Horst geeft in een beantwoording van de schriftelijke vragen aan 'dit dossieronderzoek tijdsintensief is en niet versneld kan worden afgerond' voor de vragen die Wijnants aan de raad stelde. "Het onderzoek naar verdrinkingsdoden was al voor het stellen van deze raadsvragen gestart en wordt dit najaar verwacht", aldus Van der Horst.

Wijnants stelde onder andere de vragen of het gaat om een toename van verdrinkingsdoden in de stad en welke maatregelen reeds worden genomen vanuit de gemeente. Daarnaast vroeg Wijnants zich af wat de gemeente nog meer zou kunnen doen om slachtoffers te voorkomen. Omdat de GGD op dit moment nog druk bezig is met het onderzoek naar de verdrinkingsdoden, 'zijn er in deze fase nog onvoldoende gegevens beschikbaar voor beantwoording van de gestelde vragen'.