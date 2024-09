Live NH Sport: Telstar naar Excelsior en FC Volendam op bezoek bij MVV Maastricht

Geen interlandbreak voor Telstar afgelopen weekend; integendeel de Velsenaren deden goede zaken door met 4-0 te winnen van MVV. Door dit resultaat gaat de ploeg van trainer Anthony Correia met De Graafschap aan kop in de eerste divisie. De stand is ietwat vertekend, want nummer vier Excelsior heeft bijvoorbeeld hetzelfde aantal verliespunten als de Witte Leeuwen.

Mooie reeks

Het wordt boeiend om te zien of Telstar de sterke competitiestart weet door te trekken. Hoewel je geen punten verdient op basis van resultaten uit het verleden, is het opvallend dat Telstar zeven uitwedstrijden op rij niet verloren heeft bij de Kralingers. De laatste nederlaag dateert van 11 november 2005 (4-0) onder het bewind van trainer Luc Nijholt. De huidige trainer Anthony Correia speelde toen rechtsback.

Bij Telstar is Tom Overtoom op de terugweg van zijn hamstringblessure, maar de middenvelder is nog niet inzetbaar. Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in Rotterdam waar scheidsrechter Joey Kooij uit Monnickendam om 20.00 uur voor het beginsignaal fluit.

