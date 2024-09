Jaar na aardbeving Marokko is Zaankanter Erik terug met geldbedrag

Veel huizen in Imlil - gelegen onderaan de hoogste berg van Marokko, de Toubkal - hadden schade. Met het ingezamelde geldbedrag wil het dorp een traditioneel Berberhuis bouwen. "Dat wordt een soort buurthuis voor het hele dorp. Daarnaast kunnen toeristen er langskomen en kan het een museum worden", legt Edith uit.

Toerisme hard nodig

En dat er toeristen komen is voor het dorp ontzettend belangrijk. De inwoners van Imlil leven van toeristen, omdat het dorp een basis is voor wandelaars die vanuit daar de berg op trekken. "Toen wij hier vorig jaar waren, was hier geen enkele toerist door de aardbeving. Het dorp was uitgestorven. Het is leuk om te zien dat het dorp nu weer leeft", vertelt Erik.