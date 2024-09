Open Monumentendag duikt dit weekend onder de grond: dit zijn de leukste plekken

Tijdens Open Monumentendag opent de dierentuin tussendoor eenmalig de deuren van het aquarium in onderhoud. Hoe zien de bakstenen gewelven eruit die de zware waterbassins dragen? En het waterfiltersysteem dat al 140 jaar in werking is? Gedurende de hele zaterdag zijn er Q&A's met allerlei betrokkenen, van architect tot dierverzorger.

6. Koninklijke wachtkamer

AT5 nam deze zomer al een kijkje in de koninklijke wachtkamer op CS, en zaterdag gaat het vergulden hek op perron 2b ook even open voor publiek. De ruimte, bedoeld om landbestuurders te ontvangen die per trein naar de stad kwamen, is in 140 jaar tijd bijna niet veranderd.