Peter Klashorst (1957-2024): "Je moet je nooit aanpassen aan de mensen, dan is het einde zoek"

Een turbulent, losbandig leven leven leidde kunstenaar Peter Klashorst. Wat hij ook deed en wat hem overkwam, zich conformeren aan wie of wat dan ook, deed hij nooit. "Je moet je nooit aanpassen aan de mensen om je heen, dan is het einde zoek." Eind jaren tachtig kreeg de schilder bekendheid met zijn grof geschilderde vrouwelijke naakten en landschappen. En werd meerdere malen in zijn leven gearresteerd. Tijdens de ontruiming van de tabakspanden waarin hij woonde en werkte, maar ook in Senegal en Ghana waar hij in de gevangenis belandde vanwege het schilderen van naakte vrouwen.