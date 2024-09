Zesjarige is voetbalmaatje met de postbezorger, filmpje gaat viral

"Vergeet even de verhalen van snel en haast. Vergeet even de verhalen van: 'pakketje is bezorgd', terwijl je toch echt thuis was en geen bel hebt gehoord om vervolgens in je kliko het pakje terug te vinden. Vergeet even die verhalen, want het kan ook anders", schrijft Bas van der Putten op Linkedin. Hij postte deze week een video van zijn 6-jarige zoon Nik, die voetbalt met pakketbezorger Oualid. Meteen ging het bericht viral. De post werd ruim 1,5 miljoen keer bekeken.

"Ik keek uit mijn raam en zag ze weer voetballen. Ik dacht: nu ga ik het filmen. Toen ik het online deelde had ik niet verwacht dat zoveel mensen net zo enthousiast over Oualid zouden zijn als ik", vertelt Van der Putten. De pakketbezorger komt vaak bij hen over de vloer om hondenvoer te brengen en hij neemt altijd een paar minuten de tijd om met Nik te voetballen.

Niet dezelfde taal

De bezorger spreekt geen Nederlands en Nik kan geen Engels. Echt communiceren kunnen ze dus niet, en toch zijn ze inmiddels dikke voetbalvrienden. "Ik vind hem heel lief en hij kan heel goed voetballen", vertelt Nik. Of hij het leuk vindt dat hij nu 'beroemd' is sinds zijn vader de video - die inmiddels meer dan 20.000 keer geliked is - heeft gedeeld? "Ja", zegt hij giechelend.

Oualid had zelf geen idee dat er een viral filmpje van hem rondging. Hoe hij hierop reageerde en wat werkgever PostNL van de actie vindt, is te zien in de video.