Cultuurfestival Gat in de Dijk is muziekfeest om liefde voor magische plek te delen

Marlies Buurman glundert als ze rondloopt bij het dijkmagazijn. Vroeger werden op deze plek materialen opgeslagen voor onderhoud en reparatie van de dijken. Buurman nam met haar organisatie Culture Matters het oude pand van het Hoogheemraadschap onder haar hoede. Het wordt een plek waar verhalen worden gedeeld over het landschap, over de dijken, over het gevecht tegen het water. Haar plannen zijn nog volop in ontwikkeling, maar dit culturele festival moest er alvast komen. Morgenmiddag om 12.00 uur gaat het festival van start.

"Ik merk dat het belangrijk is om een gemeenschap te betrekken bij wat je aan het doen bent. En dat er hier in de Wieringermeerpolder heel veel enthousiasme en liefde is voor dit gebouw. Als ik hier ben, zie ik dat de mensen graag naar binnen wandelen en nieuwsgierig zijn. Het heeft heel lang leeggestaan en het is zo karakteristiek, zo magisch bovenop de dijk. Heel veel mensen hebben het in hun hart gesloten. Het voelt bijna als een verplichting om er al wat mee te doen."

Wandeling

Bij het festival maken de mensen een muzikale wandeling door de omgeving. Op diverse plekken staan artiesten, singer-songwriters. "We willen dat de mensen het landschap op een mooie manier beleven in een intieme setting. Frank van den Berg heeft de artiesten gevonden, hij heeft veel gedaan voor poppodia in Noord-Holland. Het zijn allemaal jonge, aanstormende talenten."

Tekst gaat verder onder de foto.