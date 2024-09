Reddingsplan verzopen Egmondse duinlandjes en recreatiehuisjes begonnen

Al maanden kampen de Derpers, inwoners van Egmond aan Zee, met onder gelopen lankies. Er valt geen groenten te verbouwen, en de tuinhuisjes en andere spullen zijn door het hoge water vernield of aangetast. "Er zijn hier 340 duinlandjes en dus ook zo'n duizend mensen betrokken", vertelt Peter Stam van Duinlandjesvereniging De Noord.

Het is voor vele Egmonders een ontmoetingsplek. In februari was NH al bij de vereniging op bezoek. "Het is cultureel erfgoed en de sfeer is hier uniek. We doen er alles aan om dat te behouden", zegt Stam.

Dweilen met de kraan open

Duinbeheerder PWN besloot deze zomer om toch te gaan pompen bij de lankies en bij de recreatiewoningen in de Nollenvallei in Egmond aan de Hoef. Het doel is om de duintuinen en de locaties van de huisjes die onder water staan droog te krijgen. PWN start volgende week ook met pompen bij de recreatiewoningen.

Maar of dit gaat lukken is de vraag. "Bij extreme regenval is het vergelijkbaar met het zuigen aan een rietje uit een zwembad", zegt Koen Mathot van PWN.

