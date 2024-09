Spectaculaire wedstrijd in Aken voor Menno Vloon: "Hier moet je een keer gesprongen hebben"

Vloon scherpte onlangs het Nederlands record polsstokhoogspringen aan. De Zaandammer vloog over een hoogte van 5,92 meter. In Aken bleef het bij 5,62 meter, maar dat had alles te maken met het regenachtige weer. "Het wordt gewoon te gevaarlijk", aldus de atleet.

De Noord-Hollander is aan een goed seizoen bezig. Hij deed mee aan de Olympische Spelen en werd elfde in de finale. Ook op het EK en WK sprong hij de finale. "Ik heb één van de beste seizoenen ooit gedraaid."