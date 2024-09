Na 16 jaar stopt het onderzoek naar dood Mariska Mast: ongeluk het meest aannemelijk

Hij en zijn collega's gaan op onderzoek uit. En door een wetswijziging was het inmiddels wel mogelijk. "We zijn gestart met een klein team. We hadden het politiedossier van Honduras nodig, maar we hebben geen verdrag met het land en daar ook geen consulaat", legt de politieonderzoeker uit. "Maar via diplomatiek overleg kregen we uiteindelijk het dossier. We hebben ook gevraagd om het onderzoek over te nemen, maar daar hebben we nooit antwoord op gehad."

Betrokkenen gehoord en nieuw forensisch onderzoek

Enthousiast wordt de politie niet van het gedane onderzoek. "Het is niet zoals wij het zouden doen. En we hadden nog steeds heel veel vragen." Het dossier wordt doorgespit en er wordt gesproken met betrokkenen. Met de Oostenrijkse Barbara, die Mariska had ontmoet tijdens haar reis, maar ook met Peter R. de Vries.

Maar het liefst wil de politie spreken met Dan Ross. Omdat hij geen verdachte, maar alleen getuige is, kunnen de Australische autoriteiten hem niet dwingen. Toch stemt hij eind 2023 toe om in gesprek te gaan met de Nederlandse onderzoekers. Groot is de teleurstelling als hij enkele weken later via een advocaat toch laat weten af te zien van een afspraak.

"Dat was wel echt frustrerend", aldus Peekel. "We wilden weten of hij een samenhangend verhaal had en hadden nog veel onbeantwoorde vragen. Maar hij vond dat zijn eerdere verklaring bij de politie in Honduras voldoende waren geweest."