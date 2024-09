Britse 'top secret' tv-opnames met gigantische hijskraan in Volendam

De bewoners rond het plein hebben een brief gekregen waarin staat dat er donderdag voorbereidingen en vrijdag filmopnamen worden gemaakt voor een internationaal tv-programma. En dat het programma geproduceerd wordt het Britse Two Four.

Zowel de Nederlandse beveiligers als de Britse mensen, die rond de hijskraan lopen, willen er iets over kwijt. En als we vragen of we een ritje omhoog mogen wordt er nee geschud. Zelfs de figuranten die donderdagmiddag als testpersonen omhoog worden gehesen, houden hun lippen stijf op elkaar. "We hebben een verklaring moeten tekenen, dat we niets mogen zeggen."

Waar zijn we?

Na flink wat doorvragen komen we er dan toch achter dat het om een Amerikaans tv-programma gaat dat door een Engelse producent wordt gemaakt. In het programma worden de deelnemers geblinddoekt de lucht in gehesen. Boven in de lucht mogen ze de blinddoek afdoen en moeten ze raden waar ze zijn.

Tekst gaat verder onder video.