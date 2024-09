Gokken in de zon terwijl de paarden voor de 150e keer door Purmerend draven

Ed en Riet Limburg zijn speciaal uit Beverwijk gekomen om een weddenschap te plaatsen. "We vinden het leuk en we zijn gepensioneerd", vertelt Ed. "Het is onze hobby," zegt Riet. Het stel bezoekt al 30 jaar verschillende draverijen in de provincie. "Ook als het slecht weer was, waren we gekomen." Riet geniet van het gokken, maar komt ook voor de paarden. Voor Ed maakt het gokken de ervaring extra speciaal: "Anders zit je maar naar een doods iets te kijken."

Angst voor slecht weer

Het evenement wordt voor de 150e gehouden, ondanks dat de vereniging 151 jaar bestaat. "Er is in die tijd oorlog geweest, er is corona geweest en soms waren er dubbele draverijen in en jaar", Legt Voorzitter Robert Kuiper uit. De weersvoorspellingen zagen er slecht uit voor deze editie. Maar alhoewel de voorbereiding in de stromende regen plaatsvond brak de lucht open vlak voor de wedstrijd. "Als het heel hard regent zou het afgelast kunnen worden", laat de voorzitter weten.

Lekke band

"Het is wel spannend", zegt Hetty Bos. "Doet ie het wel of niet? Krijgt ie een lekke band of niet." Ze had vroeger zelf ook paarden, maar die heeft ze op latere leeftijd weg gedaan. "Mijn man had Shetlandpony's, maar die gaan niet zo hard." Ze komt uit de Haarlemmermeer en bezoekt vaak races in Noord- en Zuid-Holland. Ze weet veel van paarden, maar vandaag gaat het wedden wat minder goed. "Met de paarden gaat het prima, maar met mijn inzetten wat minder, zoals altijd", lacht ze.