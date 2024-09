Hartstichting waarschuwt: 'Regelgeving zoals in Wijdemeren mag niet leiden tot vertraging bij reanimaties'

Dat de brandweer in Loosdrecht de snellere wagen voor de deur moet laten staan, zorgt voor een langere aanrijtijd van de brandweer bij het reanimeren. Terwijl snelheid van behandeling volgens de Hartstichting juist van levensbelang is.

“Elke vertraging heeft een negatieve impact op de gezondheid en het herstel van de patiënt. Het liefst ziet de Hartstichting dat er in elke situatie gekozen wordt voor de snelste behandeling, omdat hiermee de kwaliteit van leven beter wordt”, benadrukt de woordvoerder.

Normen en regels mogen er volgens de Hartstichting niet toe leiden dat aanrijtijden juist toenemen en het daarmee langer duurt voordat een patiënt wordt behandeld. Door af te wijken van het huidige beleid kunnen de brandweervrijwilligers in Loosdrecht juist het verschil maken.

Geen volledige dekking

In de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht onder valt, is er geen volledige dekking van AED's en burgerhulpverleners. De Hartstichting pleit voor een landelijke dekking van honderd procent. Dat is er op dit moment niet, maar Nederland is volgens de organisatie wel op de goede weg.

Wijdemeren is een landelijk en uitgestrekt gebied. Uit gegevens van de Hartstichting en HartslagNu is te zien dat er een aantal gebieden in de Wijdemeren zijn, waar geen AED’s of burgerhulpverleners in de buurt zijn.