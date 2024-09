Hilversum was ooit circusdorp: zo liepen de olifanten 'gewoon' over straat

De circusfamilie Strassburger kwam oorspronkelijk uit de Duitse Elzas. Een Joods-Duitse familie die in de jaren dertig van de vorige eeuw problemen kregen met het nazibewind in Duitsland.

In 1940 verhuisde Karel Strassburger naar Nederland. Er was toen niet veel meer over van zijn beroemde circus. In mei van dat jaar waren in België op last van de autoriteiten namelijk onder andere de leeuwen, beren, drie olifanten, kamelen en zebra's afgeschoten. Met een gebroken hart en een uitgedund circus kwam de circusdirecteur aan in Hilversum.

Kind aan huis

Karel betrok tijdens de oorlogsjaren een manege aan de Sparrenlaan. Na de Tweede Wereldoorlog vond hij onderdak bij de oude manege op de hoek Jonkerweg, vlak tegenover het huidige Roland Holst College. In de winter stonden de dieren daar in het winterverblijf.

Willem Nieuwendijk kan het zich nog levendig herinneren. Als klein jongetje ging hij op de autoped, zoals vroeger de step werd genoemd, kijken bij de circusdieren. Hij was letterlijk kind aan huis, net als veel andere kinderen uit Hilversum in die jaren. 'Tante Elly' Strassburger vond het wel gezellig, al die drukte op het terrein. Ze kinderen waren welkom, als ze zich maar wel aan de regels hielden.

