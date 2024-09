Waarom reden Cilliano V. en Razjinío M. met 'liquidatiepakket' naar Halfweg?

Venneper V. beweert dat een vriend hem had gevraagd om die avond van 21 juni naar het adres te gaan om drugs of geld te eisen. "Hij had bij hem een kilo coke gekocht en betaald met een kilo goud, maar de drugs niet gekregen", verklaart de verdachte daarover. Het pistool dat in V's jaszak zat was alleen bedoeld om mee te dreigen als het slachtoffer zich zou verzetten.

"Ik ben helemaal niet gekomen om iemand te vermoorden, noch te verwonden", houdt V. dan ook vol. Voor de klus zou hem een beloning van 10.000 euro zijn toegezegd. Tot een confrontatie met het slachtoffer komt het uiteindelijk niet. Als hij hem tussen een paar auto's door ziet lopen, besluit hij zijn plan te staken. "Mij is verteld dat 'ie vuurwapengevaarlijk was. [...] Ik raakte in paniek."