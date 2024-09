Opgeleefd FC Volendam reist zonder Kuwas en Oehlers naar Maastricht

Met de kermis net achter de rug hervat FC Volendam morgenavond de competitie tegen MVV. In Maastricht kan trainer Rick Kruys niet beschikken over nieuwste aanwinst Brandley Kuwas en Aurelio Oehlers. De laatste speler scoorde nog twee keer in de laatste wedstrijd tegen TOP Oss. "Zonde, want hij zat er goed in."