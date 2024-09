Kritiek op 'slappe' reactie burgemeester op langzamere reanimaties brandweer

De burgemeester schreef in zijn reactie in gesprek te zijn en te blijven met de veiligheidsregio en de brandweervrijwilligers. Hij gaf aan dat er regionaal keuzes zijn gemaakt door de veiligheidsregio en dat er beperkt ruimte is voor lokaal maatwerk.

De brandweervrijwilligers in Loosdrecht vragen juist om dat lokale maatwerk, omdat zij in een uithoek van de regio zitten. In hun gebied vinden zij dat ze met het snellere busje het verschil kunnen maken bij reanimaties. Over het algemeen is bekend hoe sneller een reanimatie wordt opgestart, hoe groter de kans op overleving.

Meerdere politieke partijen in Wijdemeren laten aan NH weten niet tevreden te zijn met de reactie van de burgemeester. Een aantal partijen wil dat het onderwerp zo snel mogelijk op de agenda komt. Zij zien het liefst dat de burgemeester actie onderneemt.

Met meel in de mond praten

Zo noemt gemeenteraadslid Nanne Roosenschoon (D66) de reactie van de burgemeester ‘slap’. Volgens gemeenteraadslid Wilna Wind (GroenLinks-PvdA) zijn de antwoorden van de burgemeester ‘teleurstellend’.

“Je merkt dat de burgemeester toch een beetje met meel in zijn mond praat. Hij probeert tot een oplossing te komen, maar de antwoorden zijn niet concreet”, zegt gemeenteraadslid Jan Willem Nienhuis tegen NH.

Volgens hem moet de burgemeester meer luisteren naar de brandweervrijwilligers om de kwestie op te lossen. "Ik heb letterlijk tegen de burgemeester gezegd: los het op, het maakt me niet uit hoe, maar los het op."

Veiligheid van inwoners

Een aantal politieke partijen pleit voor lokaal maatwerk. “Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van de inwoners. Binnen de huidige regels en wetten moeten we maatwerk kunnen leveren”, reageert gemeenteraadslid Patricia IJsbrandij tegen NH. “Bureaucratie en onvrede jaagt mensen weg, terwijl we juist ontzettend zuinig op de brandweer moeten zijn.”

Volgens een aantal partijen roept de reactie van de burgemeester een aantal grote vraagtekens op. Daarom wordt er nu achter de schermen gekeken of het onderwerp op 26 september na een commissievergadering op de agenda kan komen. In de vorm van een rondetafelgesprek met de gemeenteraadsleden, de burgemeester, de veiligheidsregio en eventueel de brandweervrijwilligers.

Het is nog de vraag of dat lukt. De grootste partij, De Lokale Partij, wacht liever de uitkomst van de gesprekken tussen de burgemeester en de veiligheidsregio af.