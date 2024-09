Populaire acrobatische kantoorklerk verlaat Haarlem en maakt plaats voor een ruiter

Bijl komt uit Antwerpen. Zijn beeld, in het Nederlands vrij vertaald 'een nieuwe succesvolle dag', gaat naar galerie Pieters in Gent. Het stond de afgelopen drie jaar op een sokkel nabij het provinciehuis. "We willen weer vernieuwen. Het is eigendom van een galerie en het gaat in de verkoop", vertelt Jaap van Zetten van Beeldengalerij Haarlem.

Populair

De beeldengalerij loopt langs de Haarlemmerhout richting het provinciehuis. Zo af en toe wordt een beeld vervangen door een ander. De uitzinnig blije zakenman was erg populair. Veel mensen namen een selfie bij het beeld. Afgelopen middag ging het kunstwerk op transport naar Gent.

De sokkel bleef niet lang leeg achter. De acrobatische zakenman heeft plaatsgemaakt voor het beeld 'Monument voor de Bezorger' van de hand van kunstenaar Hans van Bentem. Het is een moderne verwijzing naar een historische ruiter. Naar iemand die veel onderweg is en boodschappen overbrengt. Het beeld is ongeveer 2,5 meter hoog.

Tekst loopt door na de video over de verhuizing van de blije zakenman van Bijl en de komst van de ruiter van Van Bentem: