G-voetballers schitteren op het veld met Noord-Hollandse proftrainers

Vol passie stort Silooy zich op zijn job als trainer van de G-voetballers: "Ik vind het leuk. Ik doe vrijwilligerswerk bij Only Friends. Daar heb je ook mensen met een handicap. Het is fantastisch om die te zien sporten."

Bloedlip

Niet alles binnen de lijnen verloopt even vlekkeloos. Een bal in het gezicht van een speelster van FC Volendam leidt tot een bloedlip en een betraand gezicht. Een speler van AZ botst ongelukkig tegen een tegenstander, maar krabbelt even later weer op en steekt de beide duimen omhoog.