Na borstamputatie 'plat' door het leven mogen; daarvoor strijdt Barbara

Voor Barbara Labrie zit vrouwelijkheid niet in het hebben van borsten. Wanneer ze tot tweemaal toe borstkanker krijgt en afscheid moet nemen van haar borsten, wil ze dan ook liever geen reconstructie. Ze ziet meer nadelen dan voordelen. Toch laat ze zich na de eerste operatie ompraten. Artsen willen hun patiënt weer 'heel' maken, legt Barbara uit. Maar daar denkt zij heel anders over: "Je krijgt twee bobbels terug, geen borsten. Het gevoel is eruit, want je hebt geen zenuwen meer. En er loopt geen bloed meer doorheen, dus ze zijn koud."

Eerste Nederlandse Platdag

Ongemerkt zet Barbara zich er steeds meer voor in dat artsen serieus aan vrouwen de mogelijkheid voorleggen om na een operatie geen borstreconstructie te laten doen. Waar ze inspirerende voorbeelden eerst vooral in Amerika vond, is ze nu zelf een van de gezichten van Ronduit Plat. Een Nederlandse stichting voor vrouwen die bewust plat door het leven gaan of zich over die mogelijkheid willen informeren.

Ze timmeren flink aan de weg. Regelmatig delen ze hun verhaal in de media en op 26 oktober organiseren ze in Amsterdam zelfs de allereerste 'Platdag'.