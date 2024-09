Brandweerauto ramde pui van zijn hotel: "Geschrokken, het is een heel mooie gevel"

Gladde stoeprand?

Een woordvoerder benadrukt vandaag dat de chauffeur van de brandweerwagen niet te hard reed. Dat was ook te zien op de beelden van de dashcam van het busje van de brandweer dat achter de brandweerwagen reed. Over de vraag of de stoep (te) glad was, heeft de brandweer 'geen opvatting'.

Hotelmanager Coenraad: "Het zou kunnen dat de stoeprand een rol heeft gespeeld. Want anders is het wel raar dat-ie van 0 tot 20 km/u bij ons binnenkomt." De herstelwerkzaamheden zijn al gestart. "Het gaat maanden duren, en dan hopen we dat de constructie op de eerste verdieping nog in orde is, want anders gaat het nog langer duren."

Eerdere aanrijding

Het is niet de eerste keer dat er in de Nieuwebrugsteeg zo'n ongeluk gebeurt. Eind 2011 ramde een sleepwagen van de politie een restaurant net naast het hotel.