Eigenaar Camping Sandevoerde eist opnieuw vertrek 120 kampeerders

Woordvoerder van de kampeerders Geert Sijtzema sprak gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie van de gemeente Zandvoort zijn afgrijzen uit over de voorgenomen rechtsgang van de Kennemer Park. "Dit is ons laten doodbloeden en onze portemonnee leegtrekken, want de projectontwikkelaar weet dat op de grond van de camping niet mag worden gebouwd."

De campinggasten hebben al meer dan 60.000 euro uitgetrokken om zich te verdedigen tegen de plannen van de nieuwe eigenaar. Die wil 250 chalets bouwen op het terrein. Dat gaat ten koste van de kampeerders, die er vaak al tientallen jaren met hun caravan staan.

Vertrouwen

Sijtzema ziet de nieuwe rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Uitgewerkte plannen voor de toekomst na het vertrek van de kampeerders ontbreken namelijk nog steeds. "Ze willen bungalows neerzetten, terwijl het terrein is bedoeld om te sporten en te recreëren. Er zijn allemaal ontwerpen om bomen te kappen en geulen te graven, maar er is geen plan. Dat heb ik de wethouder ook duidelijk horen zeggen."

Inderdaad zei wethouder Martijn Hendriks, die de ontwikkeling van Camping Sandevoerde in zijn portefeuille heeft, dat er 'geen compleet plan' is. Wat de waarde is van die uitspraak zal mogelijk blijken in de rechtszaak.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak precies gaat dienen.