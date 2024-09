Amsterdam wil krimp Schiphol, maar vecht tegen bierkaai: "Greenwashing stillere vliegtuigen om te huilen"

Van Pijpen (GroenLinks) sprak over greenwashing wat betreft de nieuwe geluidsarme vliegtuigen. "Het is om te huilen. We hebben nog een lange weg te gaan." Ze kreeg bijval van de wethouder. "Op papier werkt iets stillere vliegtuigen niet. Als je twee stofzuigers hebt en je zet er één uit, dan heb je nog steeds overlast", zei Van Buren.

Van Berkel (Ja21) verdedigde met hand en tand het belang van Schiphol en de ingeslagen weg van innovatie. Ook was hij kritisch op omwonenden die klagen. "50 procent van de klachten rondom Schiphol komt van één procent van de mensen." Volgens Van Berkel zijn de geluidsnormen in Nederland al veel strenger dan in andere landen. "Volgens mij is de PvdA pro-Europa, dus dan moeten we de overlast ook een beetje verdelen."