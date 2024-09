Eén stuurbeweging werd Jorgen (29) in Opmeer fataal, OM eist acht maanden cel

Terug naar die noodlottige dag, op 22 april vorig jaar. De 29-jarige Jorgen uit Rotterdam is met zijn vriendin op bezoek bij de 25-jarige Julian R. om een auto te gaan kopen. De mannen delen beiden een liefde voor auto's. Ze gaan daarom nog een rondje rijden met een andere sportauto. Een rondje dat de verdachte, als beroepschauffeur en autoliefhebber, vaker maakte.

Bij de Opmeerderweg in Opmeer gaat het vervolgens helemaal fout. Op de weg, waar je zestig mag, drukt R. het gaspedaal in. Op de beelden, vastgelegd door de dashboardcamera, is te zien dat de snelheid naar 114 kilometer per uur gaat. "Ik wil je iets laten zien", zou Julian tegen Jorgen hebben gezegd. Eén stuurbeweging later is het gebeurd. De auto raakt in de slip en crasht tegen de bomen. De 29-jarige Jorgen overlijdt korte tijd daarna in het ziekenhuis.

Emotionele slachtofferverklaring

Dat Julian R. het gaspedaal heeft ingetrapt weet hij zich nog te herinneren: "Ik wilde de uitlaat laten horen." De heftige stuurbeweging zag hij pas later terug op de beelden van de dashboardcamera: "Ik wilde laten zien hoe direct de auto reageerde. Dat dit zou gebeuren had ik nooit verwacht. De auto is door de vorige eigenaar juist gebouwd om mee te slalommen. Ik werd daarna wakker met drie ambulances naast me."

Bij de rechtszaak waren veel familie en vrienden van Jorgen. "De dag van het ongeluk stond in het teken van onze toekomst", vertelt de vriendin van Jorgen in een slachtofferverklaring. "We woonden praktisch samen, waren bezig een huis te kopen en zochten een auto die bij onze toekomstdromen paste. De verdachte heeft ons met zijn onverantwoordelijke rijgedrag beroofd van onze toekomst en de liefde van mijn leven."