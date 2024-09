Schagen herdenkt opblazen munitietrein bij station Schagen in 1944: "Puinhoop en rook"

Bij de explosies kwamen tweede Duitse militairen van de marine om het leven, twaalf mensen raakten gewond en zo'n 150 gebouwen raakten beschadigd. "Dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen is puur geluk. In oorlogsomstandigheden is het verschil tussen leven en dood maar centimeters of seconden", vertelt Nauta.

Het huis van Klaas Ratelband raakte een aantal dakpannen kwijt. Het huis van zijn opa aan de Thorbeckestraat was zwaarder getroffen. "Daar was van het dak bijna niets meer over. Wij zijn na afloop nog wel het stationsgebied in gegaan. Je zag alleen maar puinhoop en rook. Je begreep er als vierjarige jongen ook maar weinig van. Maar het maakte wel indruk. Je was bang, meer kon je niet."

Film

Het nieuwe informatiebord is te vinden bij de spoorwegovergang bij De Hoep, bij het centrum van Schagen. De broers Niestadt maakten die dag foto's en zelfs filmmateriaal. Het Zijper Museum heeft die beelden laten inkleuren. Komende zondag 15 september is de film in het museum te zien.