Festival 'Jazz en de Walvis' is een boost voor de buurt in Amsterdam-Oost

Het festival ging Jazz en de Walvis heten. Jazz omdat jazzmuziek het uitgangspunt werd bij het programmeren van de verschillende acts. En de Walvis omdat een groot gebouw op schiereiland Sporenburg beeldbepalend is voor de buurt en de bijnaam De Walvis heeft. "Een naam bedenken viel nog niet mee hoor. We dachten eerst aan Red Bridge Jazz of zoiets, naar een rode brug in de buurt" vertelt Mijke. "Maar toen keek ik uit het raam en zag ik de Walvis." Jazz en de Walvis is inmiddels een begrip in de buurt en ver daar buiten.

Bekende namen

In de afgelopen tien jaar stonden er tal van jazzmuzikanten die normaal in grotere zalen staan in de intieme setting van een huiskamer te spelen. Trompettist Eric Vloeimans, gitarist Anton Goudsmit en saxofonist Yuri Honing om er maar eens een paar te noemen. Daarnaast programmeerde het festival ook artiesten die meer uit de pophoek komen, zoals Spinvis, Mathilde Santing en Douwe Bob. "Als je je publiek kennis wil laten maken met bijzondere maar onbekende muziek is het handig om wat bekende namen op het affiche te hebben. Dat trekt mensen aan", vertelt Mijke.

