Wat moet er met het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn gebeuren?

Zo'n 75 mensen liepen vorige week zaterdag door de binnenstad van Hoorn om te demonstreren tegen het standbeeld. "De gemeente blijft het gesprek maar voor zich uitschuiven. Wil je dat dan? Dat er telkens gedemonstreerd gaat worden? Of ga je gewoon een keer in gesprek met elkaar, zoals het hoort. Want dat is wat we vragen", vertelt Marisella de Cuba van stichting We Promise, één van de organisatoren van het protest.

Eerdere stadsgesprekken over inclusie

Al in 2021 worden stadsgesprekken gevoerd. Maar dan vooral hoe Hoorn een inclusieve stad moet zijn. Een gesprek over het standbeeld van J.P. Coen wordt dan nog bewust vermeden. Al wordt uit het rapport na afloop duidelijk, dat zo'n gesprek wel de volgende stap moet zijn.

Eerst wordt een vervolg met een jaar uitgesteld. Maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt in 2022 specifiek benoemd dat de nieuwe serie stadsgesprekken er moeten komen. Voor 2024 is er zelfs geld uitgetrokken om het te organiseren. Maar zover is het nog niet, meldt een gemeentewoordvoerder. "Sinds een paar maanden is er een werkgroep vanuit de raad om de gesprekken te organiseren. Maar een planning is er nog niet."