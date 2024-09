Hilversum brengt gevels tot leven als startschot Open Monumentendag

Morgenavond om kwart over acht geeft burgemeester Gerhard van den Top samen met Janny van der Heijden, ambassadeur van Open Monumentendag, bij het raadhuis het startsein.

Het monumentale pand van Dudok wordt in vuur en vlam gezet en onder muzikale begeleiding van de bekende trompettist André Heuvelman wordt het verhaal van Hilversum verteld.

Lichtprojecties

Vanaf dat moment is ook de kunstlichtroute geopend die door heel Hilversum loopt. Op De Vioolkist is de lichtprojectie van Joey van der Lugt te zien. Deze 18-jarige kunstenaar is bekend geworden door zijn lichtkunst op grote festivals in Nederland en België.

In stadstuin De Hof, de oude begraafplaats, kunnen bezoekers genieten van een hoorspel en komen de bomen tot leven. Maar ook Museum Hilversum, de Zand- en Zoutbunker, begraafplaats Zuiderhof, de Morgenster, Pinetum Blijdenstein en De Vereeniging hebben een bijzondere programma's.

Het komende weekend zijn alle monumenten opgesteld voor publiek en gratis te bezichtigen.