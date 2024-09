Van dagje invallen naar bioscoophit: cameraman Rico scoort met film Loverboy

En juist omdat hij verantwoordelijk is voor het hele plaatje is Rico zich erg bewust van het verschil in shots in de film. Het zal ons 'gewone stervelingen' niet snel opvallen wanneer een cameraman halverwege de film is vervangen. Maar Rico wel.

Eigen stijl

"Ik moest natuurlijk zijn stijl een beetje overnemen, want ik kon geen harde overgang maken. Maar naarmate het einde meer in zicht kwam, heb ik dat veranderd." Tegen het einde van de film is het licht volgens Rico zachter, en zit er minder beweging in de shots. Dat is meer zijn stijl.

Er zijn best wat jaren overheen gegaan om die stijl te creëren. Vier was hij, toen hij besloot cameraman te worden. "Mijn ouders hebben nog filmpjes van dat ik tijdens Sinterklaas met een camera liep. En waar andere mensen de stoere Action Man hadden, had ik er eentje met een camera op z'n schouders", lacht hij. Maar de vierjarige Rico had dit succes natuurlijk nooit kunnen bedenken. En de inmiddels 34-jarige Rico had ook zo zo'n twijfels.

