Haarlemmers blijven strijden tegen parkeergarage, tot aan de hoogste rechter

De gemeente heeft de parkeergarage in de bouwplannen op het Sonneborn-terrein er volgens Roos van Velzen doorheen gedrukt. "Ik krijg later spijt, als ik niet deze laatste stap in de strijd neem." Roos woont aan het open terrein aan het Spaarne in Haarlem-Noord. Ze fantaseerde meer dan tien jaar over een groen parkje, om hun zo versteende woonwijk wat lucht te geven.

Toen de projectontwikkelaar het eerste plan voor een appartementencomplex ontvouwde, voelde de buurt zich nog wel gehoord in de wens voor wat bomen en struiken. "We hadden liever een park gezien, maar we snappen dat woningen ook nodig zijn", weet Roos nog. De parkeergarage die plots in de bouwtekeningen werd opgenomen, veranderde de stemming volledig.